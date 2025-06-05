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  • Червиченко – о «Спартаке»: «Человек 10 покинет команду, не меньше»

Червиченко – о «Спартаке»: «Человек 10 покинет команду, не меньше»

Сегодня, 08:05
7

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что клуб откажется от множества игроков в летенее тренсферное окно.

«Я так понимаю, что летом в «Спартаке» целая команда пойдeт на выход. Человек 10 покинет команду, не меньше. Последние туры чемпионата России были неким просмотром, на кого Станкович может как-то понадеяться или уже расставаться. Думаю, Чернов точно пойдeт на выход, да и вообще, много игроков покинут команду после этого межсезонья», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» занял 4-е место в РПЛ с 57 очками после 30 матчей. Отставание от 3-й позиции составило 2 очка.
  • В FONBET Кубке России «Спартак» выбыл на стадии финала Пути регионов.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
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Комментарии (7)
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fakeid
1749100719
за календарный год из тарасятника сбежало 17 россиян, позор! покупают третьесортных зулусов втридорога на народную нефть, а наших губят! и щас ещё побегут. спартаг - кладбище для российских футболистов! гы-гы!
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Интерес
1749106862
Придут честолюбивые дублёры,которые опустят ниже клуб.
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FWSPM
1749111267
хорошо если так
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Plyash
1749116961
Червяк , процентов десять мозгов у тебя надо удалить либо заменить , не меньше . Деградация очевидна .
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