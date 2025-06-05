Червиченко – о «Спартаке»: «Человек 10 покинет команду, не меньше»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что клуб откажется от множества игроков в летенее тренсферное окно.
«Я так понимаю, что летом в «Спартаке» целая команда пойдeт на выход. Человек 10 покинет команду, не меньше. Последние туры чемпионата России были неким просмотром, на кого Станкович может как-то понадеяться или уже расставаться. Думаю, Чернов точно пойдeт на выход, да и вообще, много игроков покинут команду после этого межсезонья», – сказал Червиченко.
- «Спартак» занял 4-е место в РПЛ с 57 очками после 30 матчей. Отставание от 3-й позиции составило 2 очка.
- В FONBET Кубке России «Спартак» выбыл на стадии финала Пути регионов.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»