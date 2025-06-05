Червиченко – о «Спартаке»: «Человек 10 покинет команду, не меньше»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что клуб откажется от множества игроков в летенее тренсферное окно.

«Я так понимаю, что летом в «Спартаке» целая команда пойдeт на выход. Человек 10 покинет команду, не меньше. Последние туры чемпионата России были неким просмотром, на кого Станкович может как-то понадеяться или уже расставаться. Думаю, Чернов точно пойдeт на выход, да и вообще, много игроков покинут команду после этого межсезонья», – сказал Червиченко.