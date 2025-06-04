Сафонов назвал следующую цель после победы в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов, выигравший в субботу Лигу чемпионов, не собирается останавливаться на достигнутом.

Парижане в финале ЛЧ разгромили «Интер» – 5:0.

Сафонов весь матч провел в запасе.

В его активе 2 игры за «ПСЖ» в главном еврокубке.

– Нет такого чувства, что в первый сезон все трофеи выиграны, и игра пройдена?

– Нет, такого чувства нет. Как минимум, следующая задача – выиграть, уже сыграв в финале. Поэтому результат сто процентов не максимальный, есть к чему стремиться.

Есть куча причин работать, можно находить мотивацию, и мое мнение всегда было, что, как говорят, забраться на вершину тяжело, но еще тяжелее там остаться.

Поэтому нужно выиграть второй раз, стремиться к этому.