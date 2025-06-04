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  • Сафонов назвал следующую цель после победы в Лиге чемпионов

Сафонов назвал следующую цель после победы в Лиге чемпионов

Вчера, 22:22
2

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов, выигравший в субботу Лигу чемпионов, не собирается останавливаться на достигнутом.

  • Парижане в финале ЛЧ разгромили «Интер» – 5:0.
  • Сафонов весь матч провел в запасе.
  • В его активе 2 игры за «ПСЖ» в главном еврокубке.

– Нет такого чувства, что в первый сезон все трофеи выиграны, и игра пройдена?

– Нет, такого чувства нет. Как минимум, следующая задача – выиграть, уже сыграв в финале. Поэтому результат сто процентов не максимальный, есть к чему стремиться.

Есть куча причин работать, можно находить мотивацию, и мое мнение всегда было, что, как говорят, забраться на вершину тяжело, но еще тяжелее там остаться.

Поэтому нужно выиграть второй раз, стремиться к этому.

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Источник: ютуб-канал сборной России
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (2)
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Plyash
1749065999
Достойный ответ , Матвей . Вперёд к звёздам и удачи тебе .
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Romeo 123
1749081387
Надо играть и выигрывать а не на скамейке выигрывать
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