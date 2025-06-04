«Спартак» обвинили в неэффективной трате денег

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московский клуб должен выступать лучше при текущих финансовых вложениях.
«Спартак» – один из самых больших клубов России. Это клуб, у которого есть все ресурсы для того, чтобы бороться за чемпионство каждый сезон.
Результаты этого сезона говорят о том, что «Спартак» неэффективно тратит деньги», – сказал Камоцци.
- В РПЛ спартаковцы финишировали на 4-м месте.
- Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.
- Прошлым летом клуб потратил на трансферы 26,7 млн евро, зимой – 29,9 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»