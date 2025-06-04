Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московский клуб должен выступать лучше при текущих финансовых вложениях.

«Спартак» – один из самых больших клубов России. Это клуб, у которого есть все ресурсы для того, чтобы бороться за чемпионство каждый сезон.

Результаты этого сезона говорят о том, что «Спартак» неэффективно тратит деньги», – сказал Камоцци.