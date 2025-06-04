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«Спартак» обвинили в неэффективной трате денег

Вчера, 21:51
11

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московский клуб должен выступать лучше при текущих финансовых вложениях.

«Спартак» – один из самых больших клубов России. Это клуб, у которого есть все ресурсы для того, чтобы бороться за чемпионство каждый сезон.

Результаты этого сезона говорят о том, что «Спартак» неэффективно тратит деньги», – сказал Камоцци.

  • В РПЛ спартаковцы финишировали на 4-м месте.
  • Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.
  • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 26,7 млн евро, зимой – 29,9 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
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Комментарии (11)
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penit-zlo
1749063554
Ну это не страшно...Зато в газпрёме одна прибыль:)
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ivany4
1749064076
"Мы работаем над улучшением команды и результатов" - заявлял Камоцци, когда команда при его "руководстве и советах" занимала 7 место.)) Как только ни за что не отвечаешь, сразу появляется требовательность к людям чем то занятым рядом с тобой.))
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fakeid
1749064203
понабрали зулусских неликвидов на 50 лямов, у которых 0+0 - и ещё визжат!
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Прокс
1749098254
Самый Убыточный клубок!!!!
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SLADE2019
1749115286
Нашли обвинителя. Пошел он в баню. Пусть свои бабки считает, а то, что менеджмент в клубе запредельно дегенеративный, уже столько сказано и написано.
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