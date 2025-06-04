Пономарев шокирован продлением контракта с Бабичем: «Защитник для кухарок, в «Спартаке» не разбираются в футболе»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев недоволен, что «Спартак» продлил контракт со Срджаном Бабичем.

«Спартак» совершил ошибку, продлив контракт с Бабичем. Могли найти грамотного человека, например, как Виллиан Роша в ЦСКА.

Руководство «Спартака» не разбирается в футболе, если продлевает контракт с таким игроком. Если хотите занимать высокие места, то от таких избавляться надо. С Бабичем «Спартак» ничего не выиграет.

Это противный защитник для кухарок. По игре у него в мозгах *** [нифига] нет. Меня бесит, когда футболист ни черта на поле не соображает.

Таких идиотов много. Они просто хотят задержаться в командах, чтобы получать сумасшедшие деньги, но класса у них нет. Плохо отношусь к этому защитнику», – сказал Пономарев.