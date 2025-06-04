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  • Пономарев шокирован продлением контракта с Бабичем: «Защитник для кухарок, в «Спартаке» не разбираются в футболе»

Пономарев шокирован продлением контракта с Бабичем: «Защитник для кухарок, в «Спартаке» не разбираются в футболе»

Вчера, 20:13
14

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев недоволен, что «Спартак» продлил контракт со Срджаном Бабичем.

«Спартак» совершил ошибку, продлив контракт с Бабичем. Могли найти грамотного человека, например, как Виллиан Роша в ЦСКА.

Руководство «Спартака» не разбирается в футболе, если продлевает контракт с таким игроком. Если хотите занимать высокие места, то от таких избавляться надо. С Бабичем «Спартак» ничего не выиграет.

Это противный защитник для кухарок. По игре у него в мозгах *** [нифига] нет. Меня бесит, когда футболист ни черта на поле не соображает.

Таких идиотов много. Они просто хотят задержаться в командах, чтобы получать сумасшедшие деньги, но класса у них нет. Плохо отношусь к этому защитнику», – сказал Пономарев.

  • Во вторник московский клуб сообщил о продлении контракта с 29-летним Бабичем до лета 2027 года.
  • В минувшем сезон серб провел за красно-белых 32 матча, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Срджан в «Спартаке» с 2023 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Бабич Срджан Пономарев Владимир
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Комментарии (14)
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Интерес
1749058019
Боевитый,тем и подкупает спартачей,но пик свой уже прошёл.В следующем сезоне будет чаще удаляться.
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fakeid
1749058566
тем временем, бабич после перехода в позорный клуб подорожал на целых 2 ляма. что-то не сходится)
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Тинез Розоп
1749059465
У каждого защитника свой стиль. Да он грубый , да играет часто руками. Но всё равно он сильнее остальных в нашей команде…
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Prosechik
1749062918
Достал этот полоумный дед со своей "АНАЛитикой"
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Plyash
1749068217
Бабич добротный защитник , грамотный ,позицию чувствует , но иногда взбрыкивает как мальчишка , если его "цепляют" не по делу , а судья "не видит" , вот тогда начинаются ошибки . Это лечится легко , просто потерпи ,судья второй раз молчать не будет . Если , конечно , не идиот .
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Странник 09
1749070496
По себе не судят, знаменитость "кухарок"
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Прокс
1749098136
Таких идиотов много и все они в СраньТаке......Пономарев!!!!!!
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