Пономарев шокирован продлением контракта с Бабичем: «Защитник для кухарок, в «Спартаке» не разбираются в футболе»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев недоволен, что «Спартак» продлил контракт со Срджаном Бабичем.
«Спартак» совершил ошибку, продлив контракт с Бабичем. Могли найти грамотного человека, например, как Виллиан Роша в ЦСКА.
Руководство «Спартака» не разбирается в футболе, если продлевает контракт с таким игроком. Если хотите занимать высокие места, то от таких избавляться надо. С Бабичем «Спартак» ничего не выиграет.
Это противный защитник для кухарок. По игре у него в мозгах *** [нифига] нет. Меня бесит, когда футболист ни черта на поле не соображает.
Таких идиотов много. Они просто хотят задержаться в командах, чтобы получать сумасшедшие деньги, но класса у них нет. Плохо отношусь к этому защитнику», – сказал Пономарев.
- Во вторник московский клуб сообщил о продлении контракта с 29-летним Бабичем до лета 2027 года.
- В минувшем сезон серб провел за красно-белых 32 матча, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Срджан в «Спартаке» с 2023 года.
Источник: Legalbet