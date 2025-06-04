Мостовой назвал три клуба РПЛ, в штабе которых готов работать

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, делает ли он что-то, чтобы стать тренером.

«Соболева нельзя считать разочарованием сезона. Многие в «Зените» не забивают – там высокая конкуренция.

Им не хватает меня в тренерском штабе? Возможно. Такого человека многим не хватает. Мои слова о том, что я готов войти в штаб – это намеки, но никто не соглашается. Я готов войти в штаб Семака, почему нет… Так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Уже, возможно, поздно строить мою тренерскую карьеру, но я не один такой. Кто-то залезает, а кто-то – нет.

Делаю ли я что-то, чтобы стать тренером? Нет, я не для этого в футбол 25 лет играл. Чтобы кого-то подсиживать или что-то специально делать… Надо жить! Многие до 50 лет не доживают.

Главное – быть хорошим человеком, чтобы тебя уважали. У любого спросите – все знают, кто такой Мостовой. Так же знают и Зидана, и Фигу, например. А кого-то из тренеров вообще не знают – в этом и вся разница», – сказал Мостовой.