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  • Мостовой назвал три клуба РПЛ, в штабе которых готов работать

Мостовой назвал три клуба РПЛ, в штабе которых готов работать

Вчера, 16:34
12

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, делает ли он что-то, чтобы стать тренером.

«Соболева нельзя считать разочарованием сезона. Многие в «Зените» не забивают – там высокая конкуренция.

Им не хватает меня в тренерском штабе? Возможно. Такого человека многим не хватает. Мои слова о том, что я готов войти в штаб – это намеки, но никто не соглашается. Я готов войти в штаб Семака, почему нет… Так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Уже, возможно, поздно строить мою тренерскую карьеру, но я не один такой. Кто-то залезает, а кто-то – нет.

Делаю ли я что-то, чтобы стать тренером? Нет, я не для этого в футбол 25 лет играл. Чтобы кого-то подсиживать или что-то специально делать… Надо жить! Многие до 50 лет не доживают.

Главное – быть хорошим человеком, чтобы тебя уважали. У любого спросите – все знают, кто такой Мостовой. Так же знают и Зидана, и Фигу, например. А кого-то из тренеров вообще не знают – в этом и вся разница», – сказал Мостовой.

  • В этом году 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Ранее он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Динамо Мостовой Александр
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Комментарии (12)
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Spartak_forv@
1749045790
«Я не для того 25 лет играл в футбол» - уже какой-то абсолютно мемной фразой становится)
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Plyash
1749047223
Мостовой , сходи к психиатру , он поможет .
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...короче
1749047548
...и это он ещё не бухает!!!...
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Мордаванин
1749049313
вальяжно помахивая босой ногойв резиновом тапке сказал тсарь)) .ля хоть бы у тебя домашний отключили..ори сбалкона
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crf57
1749050095
Ты НЕхороший человек! Ты злобный завистник,хвастун и пустобрехливый!!
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crf57
1749050145
Никто такого пустого хвастливого болтуна в команду не возьмет.
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All44
1749051154
Сначала ему надо подарить губоуклатчик. А затем уже говорить о тренерстве. Если оно вообще возможно.
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Интерес
1749051203
КАкая честь! Но только в "Спартак",к родному корыту.
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Cleaner
1749051460
Мостовой, вся разница в том, что у кого то у 50-ти годам крыша течет, а у кого то нет...
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Евгений-Глебов-yandex
1749120683
Какой Зидан и Фигу? Бери выше. Лучше смотрится: Пеле, Марадона, Месси, Мостовой…
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