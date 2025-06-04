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  • Реакция Александра Мостового на слова Андрея Мостового: «Фамилию замарать не позволю!»

Реакция Александра Мостового на слова Андрея Мостового: «Фамилию замарать не позволю!»

Сегодня, 12:50
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал советы, которые ему дал хавбек «Зенита» Андрей Мостовой.

«Это очень смешно. Кто об этом говорит? Что значит «своеобразный человек»? Все люди своеобразны. После того, как Андрей кричалкой замарал нашу фамилию, которую уважают во всей Европе, что ему говорить? Пускай возьмется за голову и играет в футбол!

Если не будешь любить себя, в нашем футболе никто тебя любить не будет. Когда закончит играть, тогда пускай и решает, кто какой и откуда. А то в сегодняшнее время они все герои. Он пока молодой – многого в жизни не знает и не понимает. А фамилию замарать не позволю!» – сказал Александр Мостовой.

  • Андрей Мостовой так охарактеризовал высказывания Александра: «Своеобразный человек, очень любит себя. Надо быть чуть попроще, уважать других».
  • Ранее Александр Мостовой призвал наказать Андрея за кричалки про «Спартак».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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Мордаванин
1749031630
чётам марать-то?одно погоняло осталось.))
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САДЫЧОК
1749033613
Можно приставку добавить Одному лохматый. Другому дурачок.
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...короче
1749034143
...и размазал его задним мостом по асфальту вдоль поребрика...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1749034249
Слащавый женоподобный питерский щенок уже достал своим самовыражением. Как играть, так с лавки не вылезает, а как пи**ить, так он первый. """"
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FWSPM
1749034986
Отправить на дачу к мостовому старшему на перевоспитание
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