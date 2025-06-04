Реакция Александра Мостового на слова Андрея Мостового: «Фамилию замарать не позволю!»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал советы, которые ему дал хавбек «Зенита» Андрей Мостовой.

«Это очень смешно. Кто об этом говорит? Что значит «своеобразный человек»? Все люди своеобразны. После того, как Андрей кричалкой замарал нашу фамилию, которую уважают во всей Европе, что ему говорить? Пускай возьмется за голову и играет в футбол!

Если не будешь любить себя, в нашем футболе никто тебя любить не будет. Когда закончит играть, тогда пускай и решает, кто какой и откуда. А то в сегодняшнее время они все герои. Он пока молодой – многого в жизни не знает и не понимает. А фамилию замарать не позволю!» – сказал Александр Мостовой.