Андрей Мостовой дал советы Александру Мостовому

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о бывшем хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России Александре Мостовом.
– Как ты относишься к Александру Мостовому? Читаешь его высказывания?
– Читаю то, что вылезает. Своеобразный человек. Очень любит себя. Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других.
- Ранее Александр Мостовой призвал наказать Андрея Мостового за кричалки про «Спартак».
- В этом году 56-летний Александр Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.
Источник: «Матч ТВ»