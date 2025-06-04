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Андрей Мостовой дал советы Александру Мостовому

Сегодня, 12:02
14

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о бывшем хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России Александре Мостовом.

– Как ты относишься к Александру Мостовому? Читаешь его высказывания?

– Читаю то, что вылезает. Своеобразный человек. Очень любит себя. Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других.

  • Ранее Александр Мостовой призвал наказать Андрея Мостового за кричалки про «Спартак».
  • В этом году 56-летний Александр Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Мостовой Александр
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Комментарии (14)
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Каратель помойников
1749029371
крашенная блондинка сама за языком не следит, ещё что то про уважение квакает,мостовой старший хоть чего то в футболе стоил,а крашеная как футболер нулина,но в маразме многих стариков переплюнул
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Айболид
1749029740
Ха-ха-ха ! обиженки обидились .
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...короче
1749029871
...интересно, даже не то, что говорит один и отвечает другой, и наоборот, а то, что писарчуки провоцируют народ футбольный на разного рода мерзопакостные изречения друг о друге...
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SLADE2019
1749029942
Еще один птенец учит взрослых чему то. Веди себя нормально, скворец, вот и не будут старшие тебя по ручонкам бить.
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Тинез Розоп
1749030629
Царя учить вздумал?…(шут гороховый)
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Литейный 4 (returned)
1749031329
Не в бровь, а в глаз про то что вылезает постоянно. Гыгыгы
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Пётр-Лаврухин-google
1749033594
Не тебе г.а.н.д.о.н.у о порядочности буробить. Чмушник
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Спартач80
1749033893
Вот не тебе квакать про уважение к другим....
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zadira56
1749034041
Мостоблуды оба)
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DOCTOR PENALTY
1749034378
Говнюк из бакланария даёт советы Царю. )) """"
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