Андрей Мостовой дал советы Александру Мостовому

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о бывшем хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России Александре Мостовом.

– Как ты относишься к Александру Мостовому? Читаешь его высказывания?

– Читаю то, что вылезает. Своеобразный человек. Очень любит себя. Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других.