Стало известно, были ли у Бабича предложения о переходе в другие клубы этим летом

Защитник «Спартака» Срджан Бабич имел предложения о трансфере из Саудовской Аравии, но предпочeл остаться в московском клубе.
«У Бабича в последние несколько дней были варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии, но он предпочел остаться в «Спартаке». При этом официального предложения в «Спартак» не поступало», – рассказал источник.
- Во вторник московский клуб сообщил о продлении контракта с 29-летним Бабичем до лета 2027 года.
- В этом сезон серб провел за красно-белых 32 матча, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»