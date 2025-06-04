Стало известно, были ли у Бабича предложения о переходе в другие клубы этим летом

Защитник «Спартака» Срджан Бабич имел предложения о трансфере из Саудовской Аравии, но предпочeл остаться в московском клубе.

«У Бабича в последние несколько дней были варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии, но он предпочел остаться в «Спартаке». При этом официального предложения в «Спартак» не поступало», – рассказал источник.