Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг игроков с самой высокой стоимостью.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль лидирует с огромным отрывом.

17-летний футболист преодолел отметку в 400 миллионов евро. Остальные не добрались даже до 250 миллионов.

Топ-10 рейтинга от CIES выглядит так: