Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг игроков с самой высокой стоимостью.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль лидирует с огромным отрывом.
17-летний футболист преодолел отметку в 400 миллионов евро. Остальные не добрались даже до 250 миллионов.
Топ-10 рейтинга от CIES выглядит так:
- Ламин Ямаль («Барселона») – 402,3 млн евро;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 239,6 млн евро;
- Джуд Беллингем («Реал») – 233,8 млн евро;
- Килиан Мбаппе («Реал») – 192,5 млн евро;
- Джамал Мусиала («Бавария») – 154,8 млн евро;
- Педри («Барселона») – 143,7 млн евро;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 130,4 млн евро;
- Коул Палмер («Челси») – 126,5 млн евро;
- Хулиан Альварес («Атлетико») – 126 млн евро;
- Флориан Вирц («Байер») – 122,3 млн евро.
Источник: CIES Footbal Observatory