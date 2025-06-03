Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES

Вчера, 23:58
4

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг игроков с самой высокой стоимостью.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль лидирует с огромным отрывом.

17-летний футболист преодолел отметку в 400 миллионов евро. Остальные не добрались даже до 250 миллионов.

Топ-10 рейтинга от CIES выглядит так:

  1. Ламин Ямаль («Барселона») – 402,3 млн евро;
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 239,6 млн евро;
  3. Джуд Беллингем («Реал») – 233,8 млн евро;
  4. Килиан Мбаппе («Реал») – 192,5 млн евро;
  5. Джамал Мусиала («Бавария») – 154,8 млн евро;
  6. Педри («Барселона») – 143,7 млн евро;
  7. Винисиус Жуниор («Реал») – 130,4 млн евро;
  8. Коул Палмер («Челси») – 126,5 млн евро;
  9. Хулиан Альварес («Атлетико») – 126 млн евро;
  10. Флориан Вирц («Байер») – 122,3 млн евро.

Еще по теме:
Ямаль определил лучших игроков сезона в Лиге чемпионов
Ямаль – о новичке «Реала»: «Моя новая игрушка» 2
Ямаль высказался о возможном трансфере в «Реал»
Источник: CIES Footbal Observatory
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Рейтинг Бавария Реал Манчестер Сити Барселона Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг Мусиала Джамал Беллингем Джуд Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1748985087
За последние 10 лет цены на футболистов улетели в космос.
Ответить
Главные новости
Четыре клуба исключены из РПЛ, предложение Смолову из-за границы, «ПСЖ» может избавиться от Сафонова и другие новости
01:25
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
В Италии сообщили детали контракта Модрича с «Миланом»
00:57
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 23:58
4
«Реал» согласовал трансфер Каррераса
Вчера, 23:35
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Все новости
Все новости
Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 23:58
4
«Реал» согласовал трансфер Каррераса
Вчера, 23:35
Для футболиста «Реала» потребовали четыре года тюрьмы
Вчера, 19:00
2
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
Вчера, 10:56
1
ФотоЯмаль – о новичке «Реала»: «Моя новая игрушка»
Вчера, 09:48
2
Ямаль высказался о возможном трансфере в «Реал»
2 июня
Фото«Атлетико» продлил контракт с Гризманном
2 июня
Появилась информация о будущем Родриго в «Реале»
31 мая
1
Стало известно, сколько заплатил «Реал» за участие Трента в клубном ЧМ
31 мая
«Барселона» рассматривает четырех нападающих
31 мая
3
«Реал» объявил об уходе 2-кратного победителя Лиги чемпионов
30 мая
2
Автор победного гола в финале ЛЧ-2006 возглавил вторую команду «Барселоны»
30 мая
Фото⚡️ Трент стал игроком «Реала»
30 мая
10
Два итальянских топ-клуба готовы забрать Эндрика из «Реала»
30 мая
Фанаты «Реала» попросили вернуть 40-летнего Роналду
29 мая
2
Мостовой назвал лучшего игрока в истории «Сельты»
29 мая
4
«Реал» пытается сорвать 150-миллионный трансфер «Ливерпуля»
29 мая
Мбаппе подвел итоги дебютного сезона в «Реале»
28 мая
2-кратный победитель ЛЧ в составе «Реала» возглавил «Кастилью» вместо Рауля
28 мая
В Испании раскрыли зарплату Ямаля после продления контракта с «Барселоной»
27 мая
9
«Барселона» продлила контракт с Ямалем
27 мая
2
Щесны определился с будущим в «Барселоне»
27 мая
Вингер «Барселоны» близок к переходу в «Монако»
27 мая
1
«Реал» расстался с легендой клуба
27 мая
Мбаппе предложили сменить игровой номер в «Реале»
27 мая
Фати из «Барселоны» выбрал новый клуб – будет играть с россиянином
27 мая
2
Президент «Реала» Перес прокомментировал назначение Алонсо
26 мая
1
«Сосьедад» на русском языке поздравил Захаряна
26 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 