Для футболиста «Реала» потребовали четыре года тюрьмы

Защитнику «Реала» Раулю Асенсио грозит реальный тюремный срок.

Он является подозреваемым в уголовном деле, возбужденном из-за распространения видео интимного характера с участием несовершеннолетней девушки.

Асенсио обвиняют в хранении ролика и показе его третьим лицам.

Адвокаты предполагаемой жертвы запрашивают для футболиста «Реала» четыре года тюрьмы, а также финансовых мер – выплаты штрафа в размере 10 евро в день на протяжении 20 месяцев и взыскания компенсации в размере 58 тысяч евро.