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  • Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже

Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже

Вчера, 17:17
3

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов показал кадры с чемпионского парада в Париже.

  • В субботу «ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» (5:0).

«Масштабное празднование было в Париже. Постараюсь передать вам хотя бы часть тех эмоций, которые были на улицах города.

По прилeте в Париж мы сразу же отправились на Елисейские поля. Пересели в открытый автобус и разделили радость чемпионства с тысячами болельщиков.

После этого был приeм у президента страны. Финальной локацией стал наш стадион. Было необычно видеть заполненные трибуны, когда день не подразумевал футбольный матч.

Чувствовалось как важно всем присутствующим быть рядом с командой и насколько этот трофей долгожданный для всего города.

Очень насыщенный день, полный прекрасных эмоций, которые запомнятся надолго», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (3)
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Мордаванин
1748963241
мотина блевотина) "После этого был приeм у президента страны."))) а тя он с женой не познакомил?)
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fakeid
1748964103
парижские животные сразу после свистка устроили классику: жгли машины, били витрины, забрасывали камнями ментов. и да - несколько человек погибло в итоге.
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Круче чем вареные яица
1748969026
Надо было Путину послать им на фейерверк циркона. :))))
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