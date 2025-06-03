Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов показал кадры с чемпионского парада в Париже.

В субботу «ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» (5:0).

«Масштабное празднование было в Париже. Постараюсь передать вам хотя бы часть тех эмоций, которые были на улицах города.

По прилeте в Париж мы сразу же отправились на Елисейские поля. Пересели в открытый автобус и разделили радость чемпионства с тысячами болельщиков.

После этого был приeм у президента страны. Финальной локацией стал наш стадион. Было необычно видеть заполненные трибуны, когда день не подразумевал футбольный матч.

Чувствовалось как важно всем присутствующим быть рядом с командой и насколько этот трофей долгожданный для всего города.

Очень насыщенный день, полный прекрасных эмоций, которые запомнятся надолго», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.