Хвиче пообещали государственный орден в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал награждение вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.
- Парижане в субботу выиграли Лигу чемпионов впервые в истории.
- Они разгромили в финале «Интер» со счетом 5:0, Хвича стал автором 4-го гола.
- Кварацхелия – второй грузин, выигравший ЛЧ, после Кахи Каладзе.
«У нас есть традиция, когда наши спортсмены достигают вершин, представляем их к высоким государственным наградам, и, думаю, победа в Лиге чемпионов является именно таким успехом, который заслуживает подобного признания.
В прошлом году он [Хвича] получил орден Чести за достигнутый со сборной Грузии успех, и мы хотим представить его к ордену Победы имени Святого Георгия за победу в Лиге чемпионов», – сказал Кобахидзе.
Источник: ТАСС