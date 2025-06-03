Хвиче пообещали государственный орден в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал награждение вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

Парижане в субботу выиграли Лигу чемпионов впервые в истории.

Они разгромили в финале «Интер» со счетом 5:0, Хвича стал автором 4-го гола.

Кварацхелия – второй грузин, выигравший ЛЧ, после Кахи Каладзе.

«У нас есть традиция, когда наши спортсмены достигают вершин, представляем их к высоким государственным наградам, и, думаю, победа в Лиге чемпионов является именно таким успехом, который заслуживает подобного признания.

В прошлом году он [Хвича] получил орден Чести за достигнутый со сборной Грузии успех, и мы хотим представить его к ордену Победы имени Святого Георгия за победу в Лиге чемпионов», – сказал Кобахидзе.