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Хвиче пообещали государственный орден в Грузии

Вчера, 14:28
11

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал награждение вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

  • Парижане в субботу выиграли Лигу чемпионов впервые в истории.
  • Они разгромили в финале «Интер» со счетом 5:0, Хвича стал автором 4-го гола.
  • Кварацхелия – второй грузин, выигравший ЛЧ, после Кахи Каладзе.

«У нас есть традиция, когда наши спортсмены достигают вершин, представляем их к высоким государственным наградам, и, думаю, победа в Лиге чемпионов является именно таким успехом, который заслуживает подобного признания.

В прошлом году он [Хвича] получил орден Чести за достигнутый со сборной Грузии успех, и мы хотим представить его к ордену Победы имени Святого Георгия за победу в Лиге чемпионов», – сказал Кобахидзе.

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Источник: ТАСС
Лига чемпионов ПСЖ Кварацхелия Хвича
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Комментарии (11)
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ilich55
1748952816
В Грузии совсем с ума посходили. За достигнутый со сборной Грузии успех вполне допустимо, но орден Победы имени Святого Георгия за победу с иностранной командой - Это полный атас! С таким менталитетом можно и наёмникам-солдатам удачи ордена вешать.
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alex1951
1748955331
Ну ,ежель Орден ,то не деревянный ,а лютче из платины или ,,зеленью,,.....заслужил!
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Мордаванин
1748955432
и стельки в бутсы из тигровойшкуры))
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fakeid
1748958141
каладзе мэром тбилиси, например, стал.
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Spartak_forv@
1748959711
Сафонова наградят орденом имени Святого Алиментия, заявила экс-супруга футболиста
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ivany4
1748962573
Малова то будет!! Один в мэры пошел, а этого после окончания футбольной карьеры в президенты! Хотя бы на один срок.))
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