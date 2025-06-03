Названо единственное препятствие для продления контракта «Локо» с Батраковым

«Локомотив» согласовал все условия продления контракта с полузащитником Алексеем Батраковым, кроме одного пункта. Он касается суммы отступных за игрока в будущем соглашении, но и здесь стороны близки к договорeнности.

В зависимости от итоговой суммы отступных, контракт будет продлeн либо до лета 2029 года, либо до лета 2030-го.