Названо единственное препятствие для продления контракта «Локо» с Батраковым

«Локомотив» согласовал все условия продления контракта с полузащитником Алексеем Батраковым, кроме одного пункта. Он касается суммы отступных за игрока в будущем соглашении, но и здесь стороны близки к договорeнности.
В зависимости от итоговой суммы отступных, контракт будет продлeн либо до лета 2029 года, либо до лета 2030-го.
- 19-летний Батраков провел в этом сезоне 37 матчей за «Локомотив», забил 15 голов, отдал 10 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
- Текущий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Чемпионат»