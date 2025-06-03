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  • Бабаев объяснил, как ЦСКА добивается успеха, несмотря на меньший бюджет, чем у «Зенита» и «Спартака»

Бабаев объяснил, как ЦСКА добивается успеха, несмотря на меньший бюджет, чем у «Зенита» и «Спартака»

Вчера, 09:17

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о финансовом положении команды в РПЛ.

– У ЦСКА очень тяжело шла перестройка состава после 2018 года, когда после ухода Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Понтуса Вернблума и Бибарса Натхо фактически закончилась легендарная чемпионская команда. После двух побед в Кубке, серебра и бронзы чемпионата за последние три сезона можно сказать, что новый коллектив окончательно построен?

– В каком-то смысле да. Есть костяк, который уже способен бороться за медали и трофеи, выигрывать их. Опять появилась определенная преемственность.

Да, есть хорошая команда, но тем не менее мы понимаем, что для того, чтобы биться за чемпионство, необходимы еще ресурсы – кадровые ресурсы. А для них необходимы финансы. Мы постараемся искать соответствующие возможности для дальнейшего роста команды и максимально эти возможности использовать.

– На каком месте ЦСКА по бюджету в РПЛ?

– На шестом, если не ошибаюсь. Это открытая информация, она публикуется РФС.

– Для вас особая гордость опередить в чемпионате «Спартак» и оставить без кубка «Зенит» – команды, тратившие в последний год десятки миллионов евро на трансферы, на порядки больше, чем ЦСКА?

– Не то чтобы это было прямо делом принципа… Просто это было нашей концепцией работать в соответствии с нашими возможностями и добиваться как можно более высоких результатов. В принципе мы не одни такие – тот же «Краснодар», выигравший золото чемпионата России, далеко не первый по бюджету в РПЛ.

  • ЦСКА занял 3-е место в РПЛ в минувшем сезоне, набрав 59 очков в 30 матчах. Клуб отстал от чемпиона на 8 очков, а от «Зенита» – на 7.
  • Красно-синие также победили в FONBET Кубке России сезона-2024/25.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
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