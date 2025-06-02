Круговой – о победе в Кубке: «Где Круг – там трофеи»

Латераль ЦСКА Данил Круговой поделился впечатлениями от победы в кубковом суперфинале над «Ростовом».
«Как говорил один классик: «Где Круг – там трофеи!».
Это не просто трофей, это результат работы всей команды, поддержки моей семьи и, конечно, вашей невероятной энергии на трибунах.
Я уже говорил, но повторюсь, что всегда буду благодарен тому, как меня приняли в этом клубе. С такой атмосферой мы обязаны побеждать всегда и везде!
Ну и давайте болеть за нашу сборную в ближайших матчах! Я уже в еe расположении», – написал Круговой.
- Это 1-й трофей Данила с ЦСКА.
- Ранее Круговой 4 раза брал РПЛ с «Зенитом».
- 27-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Данила Кругового