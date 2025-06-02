Акинфеев высказался о рекордном трофее

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал 9-й по счету выигранный Кубок России.

Это 22-й трофей в карьере Акинфеева.

Игорь стал самым титулованным игроком в истории России.

У Акинфеева еще год контракта с ЦСКА.

«22-й трофей, но эмоции всe те же: гордость за команду, благодарность болельщикам и осознание, что ЦСКА – настоящая семья

Спасибо партнeрам за борьбу до последнего, тренерскому штабу – за терпения и слаженную работу, а вам, наши болельщики – за ту энергию, что ведeт нас вперeд. Без вас этот путь был бы другим, вы это показали в домашней игре с «Зенитом»

Двигаемся дальше – к новым вершинам!» – написал Акинфеев.