Акинфеев высказался о рекордном трофее

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал 9-й по счету выигранный Кубок России.
- Это 22-й трофей в карьере Акинфеева.
- Игорь стал самым титулованным игроком в истории России.
- У Акинфеева еще год контракта с ЦСКА.
«22-й трофей, но эмоции всe те же: гордость за команду, благодарность болельщикам и осознание, что ЦСКА – настоящая семья
Спасибо партнeрам за борьбу до последнего, тренерскому штабу – за терпения и слаженную работу, а вам, наши болельщики – за ту энергию, что ведeт нас вперeд. Без вас этот путь был бы другим, вы это показали в домашней игре с «Зенитом»
Двигаемся дальше – к новым вершинам!» – написал Акинфеев.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева