Бабаев одним словом оценил сезон ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги сезона.

Накануне ЦСКА взял Кубок.

В РПЛ команда финишировала 3-й.

Новый сезон стартует в середине июля.

– Оценивая этот сезон, что можно сказать про московский ЦСКА?

– Я считаю, что команда великолепно провела сезон. Сложный первый круг и мало кто мог предположить после зимнего перерыва, что мы будем третьими в таблице РПЛ и завоюем Кубок страны. Поэтому проделана хорошая работа, подготовились очень здорово зимой. Такие были матчи потрясающие во второй части: против «Зенита» камбэк, с «Краснодаром» в чемпионате, сегодняшний драматичный финал в серии пенальти – твердая пятерка.

– По эмоциям эта победа сильнее, чем победа над «Краснодаром» два года назад здесь, в «Лужниках»?

– Разные эмоции. Сколько было трофеев, сколько кубков над головой поднимали – и каждый ценен по‑своему. Но когда выигрываешь в серии пенальти, конечно, удваиваются эти эмоции, поэтому сейчас эйфория, отмечаем.

– Марко Николич сказал, что следующий сезон должен быть золотым в чемпионате…

– Очень постараемся. Мы делаем всe возможное, очень хочется.