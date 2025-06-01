Андрей Мостовой – об оскорбительной кричалке про «Спартак»: «Не скажу, что сожалею»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дал комментарий по скандалу вокруг себя.

Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

КДК РФС не стал рассматривать поведение Андрея.

«Это было необдуманное решение. Не могу сказать, что сожалею. Для меня и для места, где я играю, это скорее забавная ситуация. Но, конечно, так делать неправильно.

«Зенит» никак не отреагировал. За что меня должны штрафовать? Впредь так делать не буду», – сказал Мостовой.