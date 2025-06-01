Во Франции оценили вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Французский журналист L’Equipe из Парижа и обозреватель «ПСЖ» Жозе Барросо оценил вклад вратаря Матвея Сафонова в победу в Лиге чемпионов.

«Что касается Матвея, я бы не сказал, что он талисман нашей команды и благодаря нему «ПСЖ» взял первую ЛЧ в истории. Он действительно находится немного в тени. Матвей не входит в число ведущих игроков, потому что почти не играл. Фанаты его почти не знают, не знают его истории, не знают, кто он такой. Он провел всего несколько матчей, и не в ключевых встречах, особенно не в Европе. Он не является яркой фигурой команды.

Но уверен, что Джанлуиджи Доннарумма показал свой максимум именно благодаря Сафонову. И часть его прогресса – это результат конкуренции с Матвеем. Возможно, благодаря Матвею мы увидели самого сильного Доннарумму в истории. Но основной вклад, конечно, от самого итальянца, от команды и от Луиса Энрике. А конкуренция с Матвеем помогла итальянцу понять: нужно работать еще усерднее и быть лучше. Это стало частью его роста и нынешнего успеха», – сказал Барросо.