Экс-президент «Локомотива» – о переносе юбилея «Зенита»: «Это смешно»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение «Зенита» сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.

– Как отнеслись к тому, что «Зенит» решил сделать юбилейным следующий сезон, а не прошедший? Это логично или выглядит странно, ведь 25 мая клуб уже отметил этот юбилей?

– Какая тут логика? Ее нет. Это, конечно, смешно. Нужно объективно смотреть на вещи. Провалили сезон, значит провалили. Надо было так и сказать, что чемпионат провальный, но мы даем шанс тренерскому штабу, чтобы исправить положение дел в следующем сезоне. Увольнять Семака после шести подряд чемпионств было бы нелогично, и смысла в этом нет.

Первая часть следующего чемпионата РПЛ будет длинная – 19 матчей, и надо смотреть, как будет выглядеть «Зенит». Если выводов сделано не будет, тогда надо рассматривать вариант с заменой тренерского штаба и менеджмента.