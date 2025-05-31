Экс-президент «Локомотива» – о переносе юбилея «Зенита»: «Это смешно»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение «Зенита» сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.
– Как отнеслись к тому, что «Зенит» решил сделать юбилейным следующий сезон, а не прошедший? Это логично или выглядит странно, ведь 25 мая клуб уже отметил этот юбилей?
– Какая тут логика? Ее нет. Это, конечно, смешно. Нужно объективно смотреть на вещи. Провалили сезон, значит провалили. Надо было так и сказать, что чемпионат провальный, но мы даем шанс тренерскому штабу, чтобы исправить положение дел в следующем сезоне. Увольнять Семака после шести подряд чемпионств было бы нелогично, и смысла в этом нет.
Первая часть следующего чемпионата РПЛ будет длинная – 19 матчей, и надо смотреть, как будет выглядеть «Зенит». Если выводов сделано не будет, тогда надо рассматривать вариант с заменой тренерского штаба и менеджмента.
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
- В 2025 году клуб не выиграл трофеев, кроме Зимнего Кубка РПЛ.