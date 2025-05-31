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  • Экс-президент «Локомотива» – о переносе юбилея «Зенита»: «Это смешно»

Экс-президент «Локомотива» – о переносе юбилея «Зенита»: «Это смешно»

31 мая 2025, 16:17
4

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение «Зенита» сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.

– Как отнеслись к тому, что «Зенит» решил сделать юбилейным следующий сезон, а не прошедший? Это логично или выглядит странно, ведь 25 мая клуб уже отметил этот юбилей?

– Какая тут логика? Ее нет. Это, конечно, смешно. Нужно объективно смотреть на вещи. Провалили сезон, значит провалили. Надо было так и сказать, что чемпионат провальный, но мы даем шанс тренерскому штабу, чтобы исправить положение дел в следующем сезоне. Увольнять Семака после шести подряд чемпионств было бы нелогично, и смысла в этом нет.

Первая часть следующего чемпионата РПЛ будет длинная – 19 матчей, и надо смотреть, как будет выглядеть «Зенит». Если выводов сделано не будет, тогда надо рассматривать вариант с заменой тренерского штаба и менеджмента.

  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
  • В 2025 году клуб не выиграл трофеев, кроме Зимнего Кубка РПЛ.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
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FWSPM
1748702689
нестолетние безтрофейники цирк устроили
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Каратель помойников
1748703996
Болотное посмешище,оно и для Эск президента Локо болотное посмешище
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Aндрей-кадулин-google
1748709748
Зенит и болельщики отметил столетие клуба,почему всякие ублюдки лезут со своими дебильными комментариями другие дебилы их поддерживают
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mihail200606
1748711237
Ну да,выглядит не очень..пересчитали чтото сразу. Это похоже на то, как спартак после долгого времени без чемпионства предложил по 1 звезде за 5 чемпионств на форму вешать,а не за 10.. но не сказал бы что прям провалили.2 место. Выигрывать вечно нельзя естественно.. бывает. Семака продлили недавно, т.к , видимо,расчёт был,что еврокубков нет и не светят, а местечковый чемпионат можно и с ним выиграть..зачем на кого то тратиться. но за один невыигранный чемпионат все таки ,наверное ,поспешно увольнять
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