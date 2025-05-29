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  • Черданцев объяснил, почему не считает сезон «Спартака» провальным

Черданцев объяснил, почему не считает сезон «Спартака» провальным

Вчера, 23:23
5

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев подвел итоги сезона для «Спартака».

  • В РПЛ спартаковцы финишировали на 4-м месте.
  • Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.

«Спартак» остался вне тройки, из Кубка тоже вылетел. Можно ли сказать, что сезон провальный?

– Я не люблю слово «провальный», потому что «провальный» – это какое-нибудь десятое место. «Манчестер Юнайтед» провальный сезон провел. Тут слово «провал» слишком жесткое, мне кажется. Нельзя отбросить в сторону траты на трансферы.

В ноябре «Спартак» был самой яркой и быстрой командой сезона с прекрасными перспективами. Но что-то пошло не так, трехмесячная пауза для нового тренера, в новых условиях работающего, подвела.

Было ожидаемо, что что-то пойдет не так. Следующий сезон уже будет, наверное, как-то иначе спланирован и с другой зимней трансферной кампанией. Самое главное в чемпионате России – это то, как ты играешь в марте и в апреле.

Я думаю, что Станкович свои выводы сделает. Менять каждый год тренеров – это абсурд. Под этого тренера покупались футболисты, выстроился определенный состав.

Не знаю, насколько это наигранно или искренне, но вот эти обнимашки со всеми футболистами, наверное, говорят о том, что микроклимат в команде хороший и футболистам с Деяном комфортно работать. Чего его менять?

Продление контракта – это логично, надо дать человеку поработать с тем составом, который у него собрался. Станковичу надо определиться со стартовым составом, избавиться от тех футболистов, которые в состав не проходят и просто как балласт находятся в команде.

Перспективы у этого «Спартака» есть. Это первый опыт Станковича в конкурентном чемпионате, надо лишь сделать правильные выводы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Черданцев Георгий
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Комментарии (5)
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Plyash
1748550818
Радуешь , г-н Чердак , проблески разума у тебя сохранились , браво . Главное во время было покончить с чипсами .
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fakeid
1748550891
спартаг и так выше головы прыгнул, не заняв своё привычное 7 место. в нынешнем сезоне это стало возможным благодаря лукойлу и судьям, тесно с ним сотрудничающих. кукуяновцы получили свои 11 левых пенальти и ухитрились забраться аж на 4 строчку! это, несомненно, достижение для тарасятника!
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Интерес
1748551245
Ай,хитрец,Станкович,всех обвёл вокруг пальца! Обнимает,похлопывает ласково,а на деле шепчет некоторым на ушко :"Ты у меня больше на поле не выйдешь!".А прикидывается,что только итальянский знает...
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VVM1964
1748552131
Лично я тоже, чтобы оставить и дать Станковичу поработать, но вот по результатам - ну чуть-чуть получше: финал кубка и хотя-бы бронза и я смело признал бы результат удовлетворительным !)...
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