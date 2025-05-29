Червиченко высмеял «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на решение «Зенита» объявить следующий сезон юбилейным.

25 мая петербургский клуб отметил 100-летний юбилей.

Перед торжествами «Зенит» не смог выиграть РПЛ, уступив 1 очко «Краснодару».

Сегодня совет директоров утвердил для команды задачу «стать чемпионом в 100-й сезон».

«Я представляю, если в следующем сезоне у «Зенита» будет такое же фиаско (смеется). Недавно наткнулся на какого-то футбольного историка, который вообще ставил под сомнение 100-летие, а говорил что-то про 1930 год.

Есть зазор! Можно на протяжении пяти лет объявлять 100-летие – когда-то точно угадают! В какой год возьмут чемпионство, в такой и объявят.

В этот раз торопиться не будут – всe как надо. В начале – гарантированная победа, потом – научные изыскания, а уже затем – точный вывод: «Вот! Именно в этом году и было 100-летие!» – сказал Червиченко.