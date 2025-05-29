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Червиченко высмеял «Зенит»

Сегодня, 21:59
3

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на решение «Зенита» объявить следующий сезон юбилейным.

  • 25 мая петербургский клуб отметил 100-летний юбилей.
  • Перед торжествами «Зенит» не смог выиграть РПЛ, уступив 1 очко «Краснодару».
  • Сегодня совет директоров утвердил для команды задачу «стать чемпионом в 100-й сезон».

«Я представляю, если в следующем сезоне у «Зенита» будет такое же фиаско (смеется). Недавно наткнулся на какого-то футбольного историка, который вообще ставил под сомнение 100-летие, а говорил что-то про 1930 год.

Есть зазор! Можно на протяжении пяти лет объявлять 100-летие – когда-то точно угадают! В какой год возьмут чемпионство, в такой и объявят.

В этот раз торопиться не будут – всe как надо. В начале – гарантированная победа, потом – научные изыскания, а уже затем – точный вывод: «Вот! Именно в этом году и было 100-летие!» – сказал Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
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Комментарии (3)
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1748546047
Сегодня червяк стал анакондой!Проглотил и переварил газпромышей всухомятку!!!
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Foxitkuban
1748546211
Не высмеял, а по делу сказал.
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Тинез Розоп
1748546765
Дожили. Даже Червь над ними стал смеяться…( это точно Позор)
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