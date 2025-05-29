Черданцев объяснил, почему «Краснодар» стал чемпионом

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сказал, в чем прибавил «Краснодар» в чемпионском сезоне.

«Можно поздравить лигу с тем, что сезон был интересным, увлекательным. Новый чемпион – это очень важно для развития лиги.

«Краснодар», конечно, надо поздравить. Они заслужили эту победу, безусловно, долго к ней шли.

На мой взгляд, ключевой матч был с «Оренбургом», как и говорил ранее. Они молодцы, справились, хотя игра проходила нелегко.

Чемпионский матч был именно в Оренбурге, вообще не знаю, почему все ставили под сомнение их победу дома с «Динамо», я был абсолютно уверен в «быках».

Мне кажется, после первого тайма «Динамо» узнало счет в матче ЦСКА с «Пари НН». Никто особо из динамовцев не верил, что нижегородцы отнимут очки. Было понятно, что «Краснодар» этот матч выиграет. Повторяю, «Краснодар» ключевую победу одержал в Оренбурге.

Меня удивило, насколько «быки» спокойно играли. Без всякой нервотрепки. «Краснодар» прибавил в солидности по сравнению с прошлым сезоном. Раньше им не хватало какой-то чемпионской хватки, чемпионского инстинкта убийцы. У «быков» не было никакого упаднического настроения после поражений от «Зенита» и ЦСКА.

Конечно, Сергея Николаевича Галицкого и руководство клуба тоже надо отдельно поздравить. «Краснодар» развивает инфраструктуру не только в городе, но и крае, поэтому у станичных мальчишек есть отличные условия для занятий футболом.

Мусаев как тренер здорово прибавил. Корниленко, который был у меня в эфире и учился вместе с Мурадом на лицензию Pro, рассказал, что Мусаев был самым подготовленным из всех. Он окреп по-тренерски, с ним окреп и «Краснодар», – заявил Черданцев.