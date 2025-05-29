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Черданцев объяснил, почему «Краснодар» стал чемпионом

Сегодня, 19:57
6

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сказал, в чем прибавил «Краснодар» в чемпионском сезоне.

«Можно поздравить лигу с тем, что сезон был интересным, увлекательным. Новый чемпион – это очень важно для развития лиги.

«Краснодар», конечно, надо поздравить. Они заслужили эту победу, безусловно, долго к ней шли.

На мой взгляд, ключевой матч был с «Оренбургом», как и говорил ранее. Они молодцы, справились, хотя игра проходила нелегко.

Чемпионский матч был именно в Оренбурге, вообще не знаю, почему все ставили под сомнение их победу дома с «Динамо», я был абсолютно уверен в «быках».

Мне кажется, после первого тайма «Динамо» узнало счет в матче ЦСКА с «Пари НН». Никто особо из динамовцев не верил, что нижегородцы отнимут очки. Было понятно, что «Краснодар» этот матч выиграет. Повторяю, «Краснодар» ключевую победу одержал в Оренбурге.

Меня удивило, насколько «быки» спокойно играли. Без всякой нервотрепки. «Краснодар» прибавил в солидности по сравнению с прошлым сезоном. Раньше им не хватало какой-то чемпионской хватки, чемпионского инстинкта убийцы. У «быков» не было никакого упаднического настроения после поражений от «Зенита» и ЦСКА.

Конечно, Сергея Николаевича Галицкого и руководство клуба тоже надо отдельно поздравить. «Краснодар» развивает инфраструктуру не только в городе, но и крае, поэтому у станичных мальчишек есть отличные условия для занятий футболом.

Мусаев как тренер здорово прибавил. Корниленко, который был у меня в эфире и учился вместе с Мурадом на лицензию Pro, рассказал, что Мусаев был самым подготовленным из всех. Он окреп по-тренерски, с ним окреп и «Краснодар», – заявил Черданцев.

  • «Краснодар» впервые в истории выиграл РПЛ, набрав 67 очков.
  • Финишировавший вторым «Зенит» отстал лишь на 1 балл.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Черданцев Георгий
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Комментарии (7)
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Artemka444
1748539483
Чердака слушать это кошмар А если не выиграл что говорил бы
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trener7
1748539694
Чердак- это отстой Российских комментаторов. Гнать его надо из футбола. Пусть с Губерниевым биатлон комментирует.
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andr45
1748540728
Жорик, ты лучше объясни, когда будет СТОЛЕТИЕ «Zenitе»?)
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...уефан
1748541709
...вот, только интересно, кому он все это объясняет? У него, кто-то просил этих объяснений?... Я - нет! Наверное, как и подавляющее число болельщиков...
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Инокентий
1748542269
Гнилье в магнете подорожало - вот где бабло взяли, чтобы всех подкупить!!!
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