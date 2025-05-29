Transfermarkt назвал лучшего игрока сезона в РПЛ

Сайт Transfermarkt объявил, что лучшим игроком сезона в РПЛ стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Воспитанник «быков» несомненно стал ведущим игроком команды в завершившемся триумфальном сезоне команды. 24-летний хавбек провeл стабильный сильный сезон и практически во всех играх РПЛ выделялся классом игры.

Технически одарeнный с хорошим завершающим ударом полузащитник показал себя в лучших качествах в решающих играх чемпионата и ещe успеет себя показать на международной арене. А титул чемпиона России может стать не последним в его профессиональной карьере. Сперцян показал свой уровень и подтвердил свой статус одного из самых ценных игроков чемпионата», – говорится в сообщении.