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Стало известно, на что Хвича потратил первую зарплату в «Локомотиве»

Сегодня, 12:23
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Бадри Кварацхелия, отец вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии, рассказал о благородном поступке сына.

По его словам, футболист в 18 лет не хотел покидать Грузию, но быстро решился на переход из «Рустави» в «Локомотив» в 2019 году.

В московском клубе Хвича стал зарабатывать заметно больше, и это позволило ему оплатить лечение отца.

Бадри нуждался в срочной операции на сердце, на которую у семьи не было денег. Его сын отдал всю первую зарплату в «Локо» на операцию.

«У него даже не было сомнений. Он отдал нам всю свою первую зарплату», – заявил Кварацхелия-старший.

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Источник: The Athletic
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Локомотив Кварацхелия Хвича
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Комментарии (1)
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FFR
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Молодец, родители могут гордиться им.
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