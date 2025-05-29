Стало известно, на что Хвича потратил первую зарплату в «Локомотиве»

Бадри Кварацхелия, отец вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии, рассказал о благородном поступке сына.

По его словам, футболист в 18 лет не хотел покидать Грузию, но быстро решился на переход из «Рустави» в «Локомотив» в 2019 году.

В московском клубе Хвича стал зарабатывать заметно больше, и это позволило ему оплатить лечение отца.

Бадри нуждался в срочной операции на сердце, на которую у семьи не было денег. Его сын отдал всю первую зарплату в «Локо» на операцию.

«У него даже не было сомнений. Он отдал нам всю свою первую зарплату», – заявил Кварацхелия-старший.