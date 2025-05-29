Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Путина хотят пригласить на финал Медиалиги

Сегодня, 12:15
2

Глава Медиалиги Николай Осипов не исключил, что финальный матч МФЛ посетит президент России Владимир Путин.

– Вы часто говорите, что у вас много знакомых из разных сфер жизни. Как удается заводить такие знакомства, в чем секрет?

– Если бы был какой-то секрет, то какой-нибудь умный человек уже давно написал бы книгу про то, как обзавестись большим количеством друзей и знакомых.

Думаю, что в последние годы секрет в самом проекте, который подтверждает свою состоятельность.

Да и в любой сфере – чем профессиональнее человек, тем больше людей к нему тянется. Отсюда круг друзей и знакомых.

Еще, справедливости ради, мне уже не 18 лет, и я успел прожить достаточно интересную жизнь, чтобы говорить о том, что чего-то достиг.

– Ранее вы говорили, что хотели бы пригласить Владимира Путина на один из матчей Медиалиги. Насколько это действительно реально, по вашему мнению?

– Отчасти эта фраза вырвана из контекста. Когда спрашивали, кого бы я хотел видеть на Медиалиге, то, безусловно, я назвал того, чей визит был бы наиболее почетным для меня.

В этом году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге будет большое выступление, посвященное Медиалиге. Если у кого-то из администрации Владимира Владимировича будет возможность посетить это мероприятие, то не исключаю, что на финал 5 июля мы сможем пригласить президента.

Еще по теме:
Мусаев раскрыл, что ему сказал Путин после чемпионства «Краснодара» 6
Путин после чемпионства «Краснодара» позвонил Мусаеву, но не позвонил Галицкому 13
Путин поздравил «Зенит» с юбилеем 13
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Путин Владимир
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
The only one
1748510655
Никак хотят переплюнуть РПЛ
Ответить
Интерес
1748510744
Мудиалига?Шо цэ такэ,как говорят наши небратья?! Новый способ распила бюджетов???
Ответить
Главные новости
Газзаев выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «Где его титулы?»
12:30
4
Стало известно, на что Хвича потратил первую зарплату в «Локомотиве»
12:23
1
Газзаев встал на защиту Семака: «О каком увольнении вообще может идти речь?»
12:07
6
«Зенит» получил конкретное предложение по Венделу
11:52
3
Канчельскис дал совет «Спартаку», как поступить с Угальде
11:42
2
«Реал» пытается сорвать 150-миллионный трансфер «Ливерпуля»
11:34
Клуб Первой лиги рассматривает Юрана и еще двух тренеров
11:25
Промес описал Россию: «Это не только холод и снег»
11:17
5
Миранчук прокомментировал победу «Атланты» над «Орландо» с его 1+1
10:46
«Спартак» готов потратить 10 миллионов на уругвайского защитника
10:30
11
Все новости
Все новости
Путина хотят пригласить на финал Медиалиги
12:15
2
Промес описал Россию: «Это не только холод и снег»
11:17
5
Тюкавин высказался о продлении контракта с «Динамо»
10:57
3
«Спартак» готов потратить 10 миллионов на уругвайского защитника
10:30
11
Ташуев – после ухода из «Ахмата»: «Больше не хочу брать команды на 16‑х местах»
09:55
9
Нобоа отреагировал на упущенное чемпионство «Зенита»
09:33
5
Агент Шпинев назвал единственного президента «Локомотива», которого боялись
09:18
2
Червиченко высказался о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ
08:56
16
Раскрыта зарплата Комличенко в «Локомотиве»
08:16
10
«Локомотив» ответил на первое предложение «Црвены Звезды» по Тикнизяну
07:35
Комличенко выбрал «Локомотив» вместо «Спартака» по трем причинам
01:19
24
Четыре тренера готовы возглавить «Ахмат»
00:45
9
Комличенко договорился с московским клубом
00:18
5
Президент «Урала» Иванов отреагировал на отставку тренера «Ахмата»
Вчера, 23:45
3
«Краснодар» определился с заменой для Сперцяна
Вчера, 23:23
7
Морено высказался о поражении «Сочи» от «Пари НН»
Вчера, 23:11
7
Гончаренко прокомментировал волевую победу «Пари НН» над «Сочи»
Вчера, 22:55
Реакция Мостового на исключение «Химок» из РПЛ
Вчера, 22:44
8
Экс-зенитовец Кришито охарактеризовал Семака
Вчера, 22:33
3
Бородюк оценил решение «Спартака» продлить контракт со Станковичем
Вчера, 22:22
2
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к Осипенко
Вчера, 22:02
2
Президент «Урала» Иванов одним словом описал судейство в матче с «Ахматом»
Вчера, 21:43
5
Переходные матчи. «Пари НН» добыл волевую победу над «Сочи» (2:1), играя в большинстве с 38-й минуты
Вчера, 21:27
5
Губерниев обрадовался исключению «Химок» из РПЛ
Вчера, 21:15
11
Тренер «Урала» ответил на вопросы о судействе в матче с «Ахматом»
Вчера, 21:00
1
Агент Тюкавина сказал, когда форвард уедет в Европу: «Можете скринить»
Вчера, 20:48
4
Ташуев объяснил, почему ушел из «Ахмата» посреди стыков
Вчера, 20:36
4
Сперцян готов перейти в «Лидс», но при одном условии
Вчера, 20:27
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 