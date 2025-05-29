Тюкавин высказался о продлении контракта с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий по поводу заключения нового соглашения с клубом.

Стороны продлили контракт до 2030 года.

22-летний Тюкавин – динамовский воспитанник.

За главную команду форвард провел 151 матч, забил 48 голов и сделал 29 ассистов.

В начале марта он порвал кресты и выбыл до осени.

«В «Динамо» я уже больше 17 лет, с пятилетнего возраста. Это мой родной дом, где я вырос и стал тем Костей Тюкавиным, которого вы знаете.

Рад, что в клубе видят: «Динамо» для меня не просто место работы, а нечто гораздо большее.

Благодарю руководителей «Динамо» за поддержку и оценку моего труда: мы продлили контракт в очень непростое для меня время, когда прохожу долгое восстановление после травмы.

Сделаю всe возможное, чтобы вернуться на поле в полной готовности и снова биться вместе с командой за результат.

Громких обещаний давать не хочу, но моя мечта и наша общая с командой, клубом, болельщиками цель на ближайшие годы – трофеи. И не хотелось бы тянуть с этим до 2030 года», – сказал Тюкавин.