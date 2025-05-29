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Тюкавин высказался о продлении контракта с «Динамо»

Сегодня, 10:57
3

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий по поводу заключения нового соглашения с клубом.

  • Стороны продлили контракт до 2030 года.
  • 22-летний Тюкавин – динамовский воспитанник.
  • За главную команду форвард провел 151 матч, забил 48 голов и сделал 29 ассистов.
  • В начале марта он порвал кресты и выбыл до осени.

«В «Динамо» я уже больше 17 лет, с пятилетнего возраста. Это мой родной дом, где я вырос и стал тем Костей Тюкавиным, которого вы знаете.

Рад, что в клубе видят: «Динамо» для меня не просто место работы, а нечто гораздо большее.

Благодарю руководителей «Динамо» за поддержку и оценку моего труда: мы продлили контракт в очень непростое для меня время, когда прохожу долгое восстановление после травмы.

Сделаю всe возможное, чтобы вернуться на поле в полной готовности и снова биться вместе с командой за результат.

Громких обещаний давать не хочу, но моя мечта и наша общая с командой, клубом, болельщиками цель на ближайшие годы – трофеи. И не хотелось бы тянуть с этим до 2030 года», – сказал Тюкавин.

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Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
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Комментарии (3)
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1748506010
А агент и родственники пихают в бок и зудят :"Давай скорее за бугор!". Что победит?
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...уефан
1748507050
...чалиться и чалиться тебе, Костя! И банкиры на вышках, хлеще автоматчиков, по периметру. И так, с малолетки...
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aldo conte
1748508074
Не видать тебе, Константан, трофеев никаких - ни больших ни маленьких. Пару тройку медалек получишь, если всю жизнь будешь играть за "Динамо".
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