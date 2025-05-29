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  • Агент Шпинев назвал единственного президента «Локомотива», которого боялись

Агент Шпинев назвал единственного президента «Локомотива», которого боялись

Сегодня, 09:18
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Футбольный агент Вадим Шпинев поделился мнением о бывшем президенте «Локомотива» Ольге Смородской.

– В «Локомотиве» вы застали президентство Смородской.

– Через какое-то время после своего назначения она закрыла «Локомотив-2», поэтому мы пересеклись совсем ненадолго.

Но скажу так: Ольга Юрьевна – единственный президент «Локомотива» на моей памяти, которого реально боялись.

Плохая она, хорошая – неважно. Все работники клуба ее боялись и уважали.

  • Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
  • За этот период команда выиграла Кубок России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
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Бояться и уважать разные понятия.
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