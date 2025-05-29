Агент Шпинев назвал единственного президента «Локомотива», которого боялись

Футбольный агент Вадим Шпинев поделился мнением о бывшем президенте «Локомотива» Ольге Смородской.
– В «Локомотиве» вы застали президентство Смородской.
– Через какое-то время после своего назначения она закрыла «Локомотив-2», поэтому мы пересеклись совсем ненадолго.
Но скажу так: Ольга Юрьевна – единственный президент «Локомотива» на моей памяти, которого реально боялись.
Плохая она, хорошая – неважно. Все работники клуба ее боялись и уважали.
- Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
- За этот период команда выиграла Кубок России.
Источник: Sport24