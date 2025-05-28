Реакция Мостового на исключение «Химок» из РПЛ

Александр Мостовой прокомментировал отказ «Химкам» в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Химки» были, есть и будут. По составу команда не уступает другим из второй восьмерки в таблице РПЛ.

К сожалению, сложившиеся проблемы никак не зависят от футболистов. У нас есть регламент, который нужно соблюдать.

Жалко просто ребят, которым сейчас придется искать себе новые клубы», – сказал Мостовой.