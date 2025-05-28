Мбаппе подвел итоги дебютного сезона в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свой первый сезон в мадридской команде.

«Я очень рад быть здесь. Это новый опыт для меня в игровом и человеческом плане. Мне пришлось адаптироваться к команде, а также к стране с новым языком и культурой.

Теперь я чувствую себя очень хорошо в клубе, команде, городе, стране, и это видно на поле», – сказал 26-летний француз.