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Мбаппе подвел итоги дебютного сезона в «Реале»

Сегодня, 21:35

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свой первый сезон в мадридской команде.

«Я очень рад быть здесь. Это новый опыт для меня в игровом и человеческом плане. Мне пришлось адаптироваться к команде, а также к стране с новым языком и культурой.

Теперь я чувствую себя очень хорошо в клубе, команде, городе, стране, и это видно на поле», – сказал 26-летний француз.

  • В 2024 году Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
  • Он забил 43 гола в 56 матчах.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Мбаппе Килиан
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