В «Зените» решили считать юбилейным не минувший, а будущий сезон

В «Зените» изменили подход к дате 100-летия.

По словам комментатора Геннадия Орлова, юбилейным отныне считают не минувший, а будущий сезон.

«Все в Петербурге понимают, что 100-летие не связано с одним чемпионатом. До этого было шесть побед подряд. Но сам факт, что на матч легенд «Зенита» пришло 50 тысяч людей, говорит о многом. А 100-й год команды, в сущности, только начался. Как миллениум наступил в 2001 году, так и здесь юбилейным сезоном можно считать следующий за датой. И в нeм у «Зенита» будет возможность доказать, что он сильнейший.

Это позиция клуба: ребята, 100-й только начинается и давайте его достойно проведeм», – сказал Орлов.