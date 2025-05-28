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  • В «Зените» решили считать юбилейным не минувший, а будущий сезон

В «Зените» решили считать юбилейным не минувший, а будущий сезон

Сегодня, 19:21
20

В «Зените» изменили подход к дате 100-летия.

По словам комментатора Геннадия Орлова, юбилейным отныне считают не минувший, а будущий сезон.

«Все в Петербурге понимают, что 100-летие не связано с одним чемпионатом. До этого было шесть побед подряд. Но сам факт, что на матч легенд «Зенита» пришло 50 тысяч людей, говорит о многом. А 100-й год команды, в сущности, только начался. Как миллениум наступил в 2001 году, так и здесь юбилейным сезоном можно считать следующий за датой. И в нeм у «Зенита» будет возможность доказать, что он сильнейший.

Это позиция клуба: ребята, 100-й только начинается и давайте его достойно проведeм», – сказал Орлов.

  • На прошлой неделе «Зенит» отпраздновал 100-летие.
  • Перед этим клуб впервые за 6 лет упустил чемпионство.
  • Новый сезон стартует в середине июля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
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Комментарии (20)
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1748449759
Отжигайте дальше,клоуны-банкроты!!!
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ScarlettOgusania
1748449848
юбилейными можно считать лет 20 подряд сразу после юбилея, чтобы уж точно не промахнуться...)
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Тинез Розоп
1748450239
Сами приводят доказательства слова Позор... (и на этом спасибо)
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Спартач80
1748450442
Ахахахахахххааа
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NewLife
1748450518
Эти блекло-голубые лузеры кроме жалости ничего не вызывают. Это же надо так унижаться и развивать комплекс неполноценности)))
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JIEGEHDA
1748451618
В одной стороны Мостовой несёт чушь и все смеются . Так как и над Ловчевым Бубновым и Зарембой. Никто их слова в серьез не воспринимает. Да и никто их к эмблеме Спартака не относит. Хотя они из Спартака. А тут Орлов что-то да говорит и сразу жалко не Орлова . А весь Зенит. Весь Зенит. Один что-то скажет виноват Зенит. Надо же быть такими гнилыми . Идите возьмите к Станковичу Мостового . Это будет вишенка . Клоун прыгает а его продливают. 50+ лямов вбухали и 4 место с треском взяли . Надо ещё 150 чтоб второе взять .
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Taps
1748452266
Ха - ха - ха ...
Ответить
crf57
1748452757
Вот рассмешил этот дурашка!
Ответить
crf57
1748452799
ЗЕНИТ опозорился,теперь придумывает отмазки, смешно!
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balam
1748453095
а матч в честь чего тогда?педикулеза на воде веслом не пришибешь
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