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Орлов: «Жду футбольного взрыва в Москве»

Сегодня, 17:16
6

Комментатор Геннадий Орлов выразил надежду, что после победы «Краснодара» над «Зенитом» в чемпионской гонке в РПЛ, у московских клубов взыграют амбиции.

«Чемпионат получился интересный. Борьба шла до конца. Пожалуй, только «Факел» был безнадeжным, а все остальные сражались за очки. Москва – только на третьем месте! Ну и смена чемпиона – это, конечно, оживление для нашего футбола.

Всe-таки шесть побед «Зенита» притупили чувства, особенно у москвичей, к чемпионату. А теперь они поняли, что можно побеждать «Зенит». Так что дальше будет только интереснее.

Я надеюсь, в Москве наконец-то взыграют амбиции. Только третье место у московской команды! Жду футбольного взрыва в Москве.

«Краснодару» будет сложно защитить титул, но они своe дело уже сделали. Сейчас пускай попразднуют – хотя бы 10 дней радостных. А команда у них в любом случае будет», – сказал Орлов.

  • «Краснодар» победил в РПЛ, набрав 67 очков после 30 туров. «Зенит» стал вторым, отстав на 1 балл. Следом расположились четыре столичных клуба – ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».
  • Московские команды не выигрывали чемпионат России уже 7 сезонов подряд.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Орлов Геннадий
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Комментарии (6)
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Мордаванин
1748442044
неправ орлов. там только взрывы пуканов
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ySS
1748442093
В газпроме уже рвануло!)
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Spartak_forv@
1748442254
Как дедушку то корежит)А в финале Кубка ростовская и московская команда сыграют,питерскими там и не пахнет ... о своем провале думайте,а не про московские амбиции)
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srg38
1748442494
Геша, таблетки утром пропустил
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кайрос
1748442694
Взрывы есть в России.Тока не футбольные.
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bset
1748442895
Уже под Москвой рвануло, в Химках)
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