Орлов: «Жду футбольного взрыва в Москве»

Комментатор Геннадий Орлов выразил надежду, что после победы «Краснодара» над «Зенитом» в чемпионской гонке в РПЛ, у московских клубов взыграют амбиции.

«Чемпионат получился интересный. Борьба шла до конца. Пожалуй, только «Факел» был безнадeжным, а все остальные сражались за очки. Москва – только на третьем месте! Ну и смена чемпиона – это, конечно, оживление для нашего футбола.

Всe-таки шесть побед «Зенита» притупили чувства, особенно у москвичей, к чемпионату. А теперь они поняли, что можно побеждать «Зенит». Так что дальше будет только интереснее.

Я надеюсь, в Москве наконец-то взыграют амбиции. Только третье место у московской команды! Жду футбольного взрыва в Москве.

«Краснодару» будет сложно защитить титул, но они своe дело уже сделали. Сейчас пускай попразднуют – хотя бы 10 дней радостных. А команда у них в любом случае будет», – сказал Орлов.