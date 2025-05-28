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Известно, что стало поводом для отказа «Химкам» в выдаче лицензии

Сегодня, 12:41
6

Инсайдер Иван Карпов узнал, почему РФС отклонил апелляцию «Химок» на невыдачу лицензии на следующий сезон РПЛ.

  • «Химки» финишировали в РПЛ 12-ми.
  • По ходу сезона у клуба были долги по зарплате.
  • Кто займет место «Химок» в РПЛ, пока неизвестно.

«Технически тема выглядит так: апелляционная жалоба подается в течение трех календарных дней с момента уведомления об отказе в лицензировании. Оно было вынесено поздним вечером в субботу. В понедельник подали апелляцию, во вторник «Химки» стали платить (по решениям Палаты по разрешению споров, а не просто зарплату футболистам).

В течение десяти календарных дней РФС должен был дать ответ по отзыву лицензии. При этом дается он в любой момент по необходимости, хоть на следующий день после апелляции.

Союз увидел, что «Химки» платят не от клуба, как должно, а со стороны, и пресек это дело на корню. Хотя у подмосквичей была еще куча времени, чтобы закрыть долги. В РФС рассчитывали, что «Химки» сделают все по уму, потому Карп и писал, что процесс запущен и все будет хорошо. Но Туфан Садыгов задумал решить вопрос не по правилам и поплатился.

Теперь «Химки» официально снялись с РПЛ и, по инфе Андрея Панкова, будут признаны банкротом», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал «Химок»
Россия. Премьер-лига Химки
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Комментарии (6)
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1748426464
Спасти рядового (жулика) Туфана Садыгова!
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Тинез Розоп
1748426837
Придётся диаспору подключать…
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aldo conte
1748427687
Чудны дела твои, РФС.
Ответить
Plyash
1748428791
Туфан Садыгов совсем засадыгился , был бараном , бараном и остался . Только идиот мог в данной ситуации проводить платежи с нарушением финансовой дисциплины . Похоже , делал он это сознательно и по нему плачет солнечный Магадан .
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ivany4
1748430789
Неужели администрация и хозяин Химок настолько тупы, что нарушают все и вся находясь под микроскопом??)) Не думаю. Вероятно за дело взялись ПОДМОСКВИЧИ с нулевым образованием.)) Как вам версия отстранения химок после заявления, что Спартак готов помочь тонущему клубу и рассмотреть вопрос о фарм клубе.))
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