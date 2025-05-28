Известно, что стало поводом для отказа «Химкам» в выдаче лицензии

Инсайдер Иван Карпов узнал, почему РФС отклонил апелляцию «Химок» на невыдачу лицензии на следующий сезон РПЛ.

«Химки» финишировали в РПЛ 12-ми.

По ходу сезона у клуба были долги по зарплате.

Кто займет место «Химок» в РПЛ, пока неизвестно.

«Технически тема выглядит так: апелляционная жалоба подается в течение трех календарных дней с момента уведомления об отказе в лицензировании. Оно было вынесено поздним вечером в субботу. В понедельник подали апелляцию, во вторник «Химки» стали платить (по решениям Палаты по разрешению споров, а не просто зарплату футболистам).

В течение десяти календарных дней РФС должен был дать ответ по отзыву лицензии. При этом дается он в любой момент по необходимости, хоть на следующий день после апелляции.

Союз увидел, что «Химки» платят не от клуба, как должно, а со стороны, и пресек это дело на корню. Хотя у подмосквичей была еще куча времени, чтобы закрыть долги. В РФС рассчитывали, что «Химки» сделают все по уму, потому Карп и писал, что процесс запущен и все будет хорошо. Но Туфан Садыгов задумал решить вопрос не по правилам и поплатился.

Теперь «Химки» официально снялись с РПЛ и, по инфе Андрея Панкова, будут признаны банкротом», – написал источник.