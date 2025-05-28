2 лучших игрока РПЛ по версии Губерниева

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выделил двух лучших игроков минувшего сезона РПЛ.

«Лучшие игроки сезона – Джон Кордоба и Алексей Батраков, если из наших. Первый стал чемпионом и во многом решал судьбу своей команды. Второй стал капитаном другой команды, стал одним из фундаментов российской молодeжи клуба.

Сейчас к Батракову предъявляют требования, будто он Кройфф, но лет-то ему сколько. У него всe будет. Главное – продолжать работать и обойтись без травм», – сказал Губерниев.