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  • Колосков определил лучшего игрока сезона РПЛ: «Без него не будет 50% команды»

Колосков определил лучшего игрока сезона РПЛ: «Без него не будет 50% команды»

Сегодня, 01:10

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал сильнейшего футболиста чемпионата России по итогам сезона-2024/25.

«Лучший игрок сезона в РПЛ – Кордоба. Это ключевая фигура в команде, которая стала чемпионом России по футболу. Практически всe, что забивал «Краснодар», забивал Кордоба или создавалось Кордобой.

Не знаю, какой там процент, но это самый-самый значимый игрок в чемпионском результате. От него всe зависит. Он оправдал надежды клуба.

Других таких футболистов нет. Не хочу комментировать слухи об уходе Кордобы, но без него не будет 50% команды», – заявил Колосков.

  • «Краснодар» впервые в истории выиграл РПЛ.
  • 32-летний Джон Кордоба забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах лиги.
  • Колумбиец отличился в том числе в «золотом матче» с «Динамо» (3:0).

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Колосков Вячеслав
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