Колосков определил лучшего игрока сезона РПЛ: «Без него не будет 50% команды»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал сильнейшего футболиста чемпионата России по итогам сезона-2024/25.

«Лучший игрок сезона в РПЛ – Кордоба. Это ключевая фигура в команде, которая стала чемпионом России по футболу. Практически всe, что забивал «Краснодар», забивал Кордоба или создавалось Кордобой.

Не знаю, какой там процент, но это самый-самый значимый игрок в чемпионском результате. От него всe зависит. Он оправдал надежды клуба.

Других таких футболистов нет. Не хочу комментировать слухи об уходе Кордобы, но без него не будет 50% команды», – заявил Колосков.