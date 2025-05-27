Хлусевич пожаловался на свое положение в «Спартаке»

Фланговый защитник «Спартака» Даниил Хлусевич недоволен количеством игрового времени в московской команде.
– Как ты воспринимал, что долго не играл, особенно в начале весенней части сезона?
– Тяжело. Любому футболисту тяжело, кто не играет. Особенно тогда, когда отыграл весь предыдущий сезон в старте, вызывался в сборную.
Все равно тяжело от понимания, что ты просто даже на поле на выходишь. Так бывает, это футбол, не первый и не последний такой случай.
– Деян (Станкович) тебе это объяснял?
– Об этом не буду говорить.
- 24-летний Хлусевич в прошедшем сезоне сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро. Им интересуется «Краснодар».
Источник: «Матч ТВ»