В Испании раскрыли зарплату Ямаля после продления контракта с «Барселоной»

Появились финансовые подробности нового соглашения между «Барселоной» и Ламином Ямалем.

Оклад 17-летнего вингера составит 8 миллионов евро в год после уплаты налогов.

С учетом всех бонусов он сможет зарабатывать 15-20 миллионов евро за сезон – больше всех в «Барсе».

Зарплата футболиста будет расти в зависимости от командных и личных результатов, например, за получение «Золотого мяча».