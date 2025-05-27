В Испании раскрыли зарплату Ямаля после продления контракта с «Барселоной»

Появились финансовые подробности нового соглашения между «Барселоной» и Ламином Ямалем.
Оклад 17-летнего вингера составит 8 миллионов евро в год после уплаты налогов.
С учетом всех бонусов он сможет зарабатывать 15-20 миллионов евро за сезон – больше всех в «Барсе».
Зарплата футболиста будет расти в зависимости от командных и личных результатов, например, за получение «Золотого мяча».
- Ямаль – воспитанник «Барселоны».
- Его статистика за главную команду: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
- Со следующего сезона нападающий получит 10-й игровой номер.
Источник: Sport.es