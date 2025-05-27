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  • В Испании раскрыли зарплату Ямаля после продления контракта с «Барселоной»

В Испании раскрыли зарплату Ямаля после продления контракта с «Барселоной»

Сегодня, 22:58

Появились финансовые подробности нового соглашения между «Барселоной» и Ламином Ямалем.

Оклад 17-летнего вингера составит 8 миллионов евро в год после уплаты налогов.

С учетом всех бонусов он сможет зарабатывать 15-20 миллионов евро за сезон – больше всех в «Барсе».

Зарплата футболиста будет расти в зависимости от командных и личных результатов, например, за получение «Золотого мяча».

  • Ямаль – воспитанник «Барселоны».
  • Его статистика за главную команду: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
  • Со следующего сезона нападающий получит 10-й игровой номер.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
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