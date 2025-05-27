Агент Кривцова – об инциденте Никиты с ДПС: «Все разрулили»

Младен Гргич, агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, прокомментировал инцидент игрока с ДПС. Он случился во время празднования чемпионства.
– После празднования чемпионства Кривцова остановила ДПС. Какая ситуация сейчас?
– Всe уже нормально (улыбается). Никита вроде рассказал об этом в соцсетях. Сейчас никаких проблем нет, всe разрулили.
- В сезоне РПЛ у Никиты 27 матчей, 5 голов, ассист.
- Игрок в команде с 2021 года.
- «Краснодар» стал чемпионом впервые в истории.
Источник: «Чемпионат»