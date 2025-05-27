Хавбеком ЦСКА заинтересовались «Спартак» и клуб Моуринью

«Спартак» заинтересовался 19-летним полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком. Произошло это после поражения красно-белых в очном матче команд в конце апреля.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахиаго обратился к представителю футболиста Александру Маньякову, но получил ответ, что этим летом трансфер маловероятен.

«Во-первых, такой прямой переход в принципе сложен. Во-вторых, сейчас идут переговоры по новому контракту и парень рассчитывает остаться на Песчаной. В Тушино размышляют о тех усилиях, которые могут применить, чтобы заполучить Матвея», – сообщил журналист Иван Карпов.

В борьбу за Кисляка включились и зарубежные клубы. В частности, на его агента вышел «Фенербахче», который тренирует Жозе Моуринью. При этом контактов с ЦСКА еще не было.

Кисляк видит продолжение своей карьеры в Европе. ЦСКА оценивает игрока не менее чем в 15-20 миллионов евро. Пункта об отступных в нынешнем контракте хавбека нет, но в новое соглашение красно-синих с игроком могут добавить возможность его выкупа за крупную сумму.