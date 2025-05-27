Хавбеком ЦСКА заинтересовались «Спартак» и клуб Моуринью

«Спартак» заинтересовался 19-летним полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком. Произошло это после поражения красно-белых в очном матче команд в конце апреля.
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахиаго обратился к представителю футболиста Александру Маньякову, но получил ответ, что этим летом трансфер маловероятен.
«Во-первых, такой прямой переход в принципе сложен. Во-вторых, сейчас идут переговоры по новому контракту и парень рассчитывает остаться на Песчаной. В Тушино размышляют о тех усилиях, которые могут применить, чтобы заполучить Матвея», – сообщил журналист Иван Карпов.
В борьбу за Кисляка включились и зарубежные клубы. В частности, на его агента вышел «Фенербахче», который тренирует Жозе Моуринью. При этом контактов с ЦСКА еще не было.
Кисляк видит продолжение своей карьеры в Европе. ЦСКА оценивает игрока не менее чем в 15-20 миллионов евро. Пункта об отступных в нынешнем контракте хавбека нет, но в новое соглашение красно-синих с игроком могут добавить возможность его выкупа за крупную сумму.
- 19-летний Матвей Кисляк провел в этом сезоне 32 матча за ЦСКА, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.