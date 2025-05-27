Щесны определился с будущим в «Барселоне»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны, скорее всего, не станет завершать карьеру и останется в команде. Вскоре он должен подписать с каталонцами новый контракт на два сезона.

Срок нынешнего контракта 35-летнего поляка с «Барселоной» истекает 30 июня.

Щесны прошлым летом завершил карьеру, но в октябре заключил соглашение с каталонским клубом после того, как получил травму основный голкипер «блауграны» Марк-Андре тер Штеген.

В минувшем сезоне Щесны сыграл за клуб в 30 матчах, пропустил 36 голов, провел 14 игр на ноль. С «Барселоной» он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.