«Спартак» отказался от игрока «Локомотива»

«Спартак» отказался от приобретения полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Красно-белым предложили кандидатуру армянского футболиста, однако в клубе быстро дали понять, что не рассматривают возможность его подписания.

Ранее 26-летний Тикнизян выразил недовольство количеством игрового времени в «Локомотиве» и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.

Контракт игрока с красно-зелеными действует до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне футболист сборной Армении провел за клуб 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.