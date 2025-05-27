«Динамо» договорилось о контракте с защитником сборной России

«Динамо» ведет переговоры по трансферу из «Локомотива» правого защитника Александра Сильянова. Клубы пока не смогли договориться о сумме сделки.
При этом «Динамо» уже согласовало условия личного контракта с Сильяновым.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
- В этом сезоне 24-летний Сильянов провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Его контракт с московским клубом истекает летом 2026 года.
- Сильянов провел за сборную России 9 матчей, забил 1 гол.
Источник: «Чемпионат»