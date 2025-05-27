Назван размер отступных за Тюкавина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подписал новый контракт с клубом в четверг, 22 мая, но пока об этом официально не сообщалось. Срок нового соглашения рассчитан до 2030 года.

Отступные для зарубежных клубов в нем остались прежними – 20 миллионов евро. Для российских команд отступных нет. При этом зарплата игрока немного увеличилась.