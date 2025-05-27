Мбаппе предложили сменить игровой номер в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может получить игровой номер 10 в клубе в следующем сезоне. Он освободится после ухода из «Мадрида» летом полузащитника Луки Модрича. Сейчас Мбаппе играет в испанском клубе подд 9-м номером.

«Мне сказали, что Мбаппе не просил об этом, это не исходило от него. Это идея «Реала» – предложить Килиану номер 10. Это стратегический ход, потому что у Мбаппе номер 10 в сборной Франции. Я думаю, что в конечном итоге он согласится, это имеет смысл», – рассказал журналист Эду Агирре.