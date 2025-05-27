Корнеев оценил шансы Тюкавина заиграть в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной России Игорь Корнеев считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин мог бы выступать за каталонцев.

– Вам интересно было бы сейчас поработать спортивным директором в каком‑нибудь из клубов РПЛ?

– Конечно. Если интересный проект, почему нет?

– Уехать играть в «Барселону» тогда и уехать играть в «Барселону» сейчас – это разные вещи?

– Тогда были другие правила. В то время в «Барселоне» было всего четыре иностранца. Три играют на поле, один может выйти на замену. Сейчас такой ситуации нет. Но это не говорит о том, что сейчас легче попасть в «Барселону» или другой топовый клуб. Надо действительно иметь те навыки и качества, по которым тебя бы оценили.

У нас есть те ребята, которые могли бы соответствовать этим качествам. Например, Тюкавин спокойно мог бы играть в «Барселоне».

Конечно же, попасть туда тогда и сейчас – это разные вещи. Мы видим сейчас, в какой интенсивный футбол играет «Барселона». Надо быть готовым к этому.

Пример Захаряна не совсем удачный. Физически надо быть готовым к ритму. Ментально тоже ты должен понимать, что если ты играешь в большом клубе, то ты должен быть готов сразу давать результат. Если ты этого не делаешь, там есть еще 3–4 человека, которые не ждут. Они как раз «голодные», хотят выиграть конкуренцию.