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Корнеев оценил шансы Тюкавина заиграть в «Барселоне»

Сегодня, 11:32

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной России Игорь Корнеев считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин мог бы выступать за каталонцев.

– Вам интересно было бы сейчас поработать спортивным директором в каком‑нибудь из клубов РПЛ?

– Конечно. Если интересный проект, почему нет?

– Уехать играть в «Барселону» тогда и уехать играть в «Барселону» сейчас – это разные вещи?

– Тогда были другие правила. В то время в «Барселоне» было всего четыре иностранца. Три играют на поле, один может выйти на замену. Сейчас такой ситуации нет. Но это не говорит о том, что сейчас легче попасть в «Барселону» или другой топовый клуб. Надо действительно иметь те навыки и качества, по которым тебя бы оценили.

У нас есть те ребята, которые могли бы соответствовать этим качествам. Например, Тюкавин спокойно мог бы играть в «Барселоне».

Конечно же, попасть туда тогда и сейчас – это разные вещи. Мы видим сейчас, в какой интенсивный футбол играет «Барселона». Надо быть готовым к этому.

Пример Захаряна не совсем удачный. Физически надо быть готовым к ритму. Ментально тоже ты должен понимать, что если ты играешь в большом клубе, то ты должен быть готов сразу давать результат. Если ты этого не делаешь, там есть еще 3–4 человека, которые не ждут. Они как раз «голодные», хотят выиграть конкуренцию.

  • 22-летний Тюкавин провел за карьеру 151 матч в составе «Динамо», забил 48 голов, отдал 29 передач.
  • 2 марта футболист получил травму передней крестообразной связки правого колена и выбыл на срок около шести месяцев.
  • Корнеев играл за «Барселону» в сезоне-1994/95.
  • Он работал спортивным директором в «Зените», пражской «Славии» и «Локомотиве».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Барселона Тюкавин Константин Корнеев Игорь
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