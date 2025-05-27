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Пономарев сказал, какие трофеи выиграет ЦСКА

Сегодня, 01:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о перспективах армейцев в ближайший год.

– Просто замечательные итоги сезона. Мы в призерах и в финале Кубка России – это уже здорово.

– В следующем сезоне ЦСКА сможет бороться за чемпионство?

– Да. Мы очень много очков потеряли в этом сезоне, потому что у нас вообще не было нападения. Один Мусаев там дергался. Атаковали полузащитой и защитниками, которые забивали у нас мячи.

А сейчас появились хорошие нападающие: и Койта, и Гуарирапа, и молодые армейские ребята из академии подтянулись, и полузащита у нас великолепная, а оборона вообще чудная.

Так что бой дадим еще неоднократно. Думаю, мы выиграем Кубок [у «Ростова»] и будем играть за Суперкубок с чемпионом России, то есть с «Краснодаром». Тоже выиграем.

Я нисколько не сомневаюсь в команде. Когда только начали играть, у нас не было нападения. А сейчас все в порядке, все восстановилось.

И еще, наверное, руководство будет смотреть кого‑нибудь из хороших, беговых ребят, которые предлагают себя вперед, и что‑то приобретет.

Так что здесь у нас перспектива хорошая, лавка у нас длинная, ребята интересные, много со школы и академии, свои воспитанники. Будем бороться за первое место.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пономарев Владимир
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