Акинфеев обратился к Гинеру после завершения сезона

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост по случаю юбилея президента клуба Евгения Гинера.

26 мая бизнесмену исполнилось 65 лет.

Он руководит армейским клубом с 2001 года.

«Весь сезон каждый матч я выходил с новой капитанской повязкой. Это была и моя семья, и памятные футбольные даты, и важные для всей страны.

В какой-то момент с ребятами из медиакоманды мы даже подумали, что, наверное, перегнули с амбициозной задачей придумывать что-то новое каждый раз. Но мы сделали это.

И я не совру, если скажу, что самый лeгкий выбор, самый понятный был именно на матче [30-го тура РПЛ ] с Нижним [»Пари НН»]. Юбилей Евгения Ленноровича, и всe остальное сразу меркнет.

Евгений Леннорович – наш второй отец. Здоровья вам и вашей семье! Спасибо за команду, спасибо за помощь, советы, за все наши трофеи, за наш новый дом на Песчанке.

И мы будем делать всe, чтобы приносить домой новые трофеи», – написал Акинфеев в своeм телеграм-канале.