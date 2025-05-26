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Гурцкая дал прогноз, останутся ли «Химки» в РПЛ

Сегодня, 21:50
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем «Химок».

  • Подмосковная команда финишировала на 12-м месте в РПЛ.
  • У химчан есть проблемы с лицензированием на следующий сезон из-за многомиллионных долгов.

– «Химки» не будут подавать апелляцию, потому что они не покажут финансовые документы о закрытии долгов этого года.

Нужно было принести огромную папку подписанных договоров о неимении претензий с каждым футболистом. Это уже невозможно сделать, потому что многие игроки «Химок» уехали в отпуск.

Они ни за что не получили бы отсрочку от «Оренбурга» и от «Зенита», они проиграли уже по три апелляции.

– Вера после матча со «Спартаком» сказал: «Все то время, что я здесь, я уважал клуб, но клуб не уважал меня».

– Слова футболистов не всегда стоит принимать буквально. Потому что все футболисты «Химок» получат статус свободных агентов, и некоторые будут этому рады.

– Зачем футболисты идут в «Химки», зная весь бэкграунд клуба?

– Когда вы сидите на переговорах с очень богатым человеком, и он показывает, что все будет хорошо, вы не можете ему не верить.

Вы начинаете верить, что ситуация будет исправлена. Потом вам говорят, что вас уже предупреждали, и вы виновато опускаете голову. Но к игрокам «Химок» вопросов нет, они и без денег боролись.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Химки Гурцкая Тимур
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Денег нет, но вы держитесь.
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