Гурцкая дал прогноз, останутся ли «Химки» в РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем «Химок».

Подмосковная команда финишировала на 12-м месте в РПЛ.

У химчан есть проблемы с лицензированием на следующий сезон из-за многомиллионных долгов.

– «Химки» не будут подавать апелляцию, потому что они не покажут финансовые документы о закрытии долгов этого года.

Нужно было принести огромную папку подписанных договоров о неимении претензий с каждым футболистом. Это уже невозможно сделать, потому что многие игроки «Химок» уехали в отпуск.

Они ни за что не получили бы отсрочку от «Оренбурга» и от «Зенита», они проиграли уже по три апелляции.

– Вера после матча со «Спартаком» сказал: «Все то время, что я здесь, я уважал клуб, но клуб не уважал меня».

– Слова футболистов не всегда стоит принимать буквально. Потому что все футболисты «Химок» получат статус свободных агентов, и некоторые будут этому рады.

– Зачем футболисты идут в «Химки», зная весь бэкграунд клуба?

– Когда вы сидите на переговорах с очень богатым человеком, и он показывает, что все будет хорошо, вы не можете ему не верить.

Вы начинаете верить, что ситуация будет исправлена. Потом вам говорят, что вас уже предупреждали, и вы виновато опускаете голову. Но к игрокам «Химок» вопросов нет, они и без денег боролись.