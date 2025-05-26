В «Спартаке» сообщили, где будут готовиться к сезону

«Спартак» ушел в отпуск.
«Красно-белые ушли в отпуск, который продлится до 20 июня. В этот день игроки должны собраться в Москве. На следующий день запланировано углубленное медицинское обследование, после чего состоятся тесты на функциональную готовность.
Далее красно-белые отправятся в Тарасовку, где 23 июня проведут первую тренировку под руководством Деяна Станковича», – сообщила пресс-служба клуба.
- Накануне «Спартак» продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.
- «Спартак» финишировал в РПЛ 4-м.
- Новый сезон стартует в середине июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»