Хлусевич – о возможном уходе из «Спартака»: «Буду проезжать Краснодар»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич пошутил о возможном уходе из команды.
– Много слухов о твоем будущем. Ты останешься в «Спартаке» на следующий сезон?
– Я еду в Крым домой, буду наслаждаться морем. Вот такие слухи!
– От Крыма недалеко до Краснодара.
– Да, буду проезжать его [смеется], – сказал Хлусевич.
- 24-летний Хлусевич провел в этом сезоне 18 матчей за «Спартак», отдал 1 голевую передачу.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»