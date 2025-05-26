Хлусевич – о возможном уходе из «Спартака»: «Буду проезжать Краснодар»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич пошутил о возможном уходе из команды.

– Много слухов о твоем будущем. Ты останешься в «Спартаке» на следующий сезон?

– Я еду в Крым домой, буду наслаждаться морем. Вот такие слухи!

– От Крыма недалеко до Краснодара.

– Да, буду проезжать его [смеется], – сказал Хлусевич.